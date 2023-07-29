Накаляются страсти между США и Китаем

Посольство КНР призывает США придерживаться принципа "одного Китая" и не способствовать росту напряженности в Тайваньском проливе.

Как передает Day.Az, об этом сообщил ТАСС представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй, комментируя предоставление американской администрацией военной помощи Тайбэю.

"Китай решительно против военных связей между США и Тайванем и поставок вооружений. Эта позиция неизменная и однозначная. США должны придерживаться принципа "одного Китая", а также трех совместных коммюнике КНР и США и прекратить поставлять оружие Тайваню, прекратить создавать новые [осложняющие ситуацию] факторы, которые могут привести к напряженности в Тайваньском проливе, а также прекратить угрожать миру и стабильности в Тайваньском проливе", - заявил Лю Пэнъюй.

Ранее в пятницу президент США Джо Байден распорядился выделить до $345 млн на оборонную продукцию и услуги Пентагона, а также на обучение и подготовку в военной сфере для оказания помощи Тайваню. Как передавал телеканал ABC со ссылкой на источники, из резервов Министерства обороны США Тайваню будут поставлены переносные зенитно-ракетные комплексы, огнестрельное оружие, ракеты, средства разведки и наблюдения. ABC обратил внимание, что администрация Байдена впервые решила направить острову крупный пакет военной помощи из своих арсеналов.

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