Китай стал главным торговым партнером Казахстана, обойдя Российскую Федерацию по итогам первых пяти месяцев 2023 года. О

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на издание inbusiness.kz.

В публикации отмечается, что к июню доля Китая во внешней торговле республики достигла 19,2%, впервые обойдя показатели казахстанско-российской торговли за прошедшие 10 лет. В свою очередь, доля России во внешнеторговых операциях с Казахстаном составила 18,8%.

Издание подчеркивает, что за прошлый год экспорт Казахстана в страны Евросоюза и Китай вырос почти на 40%.

По данным анализа, Китай получил первенство за счет растущего экспорта, например, техники, одежды и запчастей.