Турция улучшила статистику торговли

Экспорт Турциии в июне сократился в годовом исчислении на 10,5 процента и составил 20 млрд 904 млн долларов. Импорт в свою очередь сократился на 17,5 процента до 26 млрд 64 млн долларов.

Как передает Day.Az, об этом свидетельствуют данные Института статистики Турции.

Дефицит внешней торговли сократился на 37,3 процента до 5 млрд 160 млн долларов.

Соотношение экспорта к импорту в июне составило 80,2 процента, в то время как в 2022 году составил 73,9 процента.

В январе-июне экспорт Турции сократился на 1,9 процента до 123 млрд 341 млн долларов. Импорт в указанный период сократился на 4,1 процента до 184 млрд 576 млн долларов.

Дефицит внешней торговли в первом полугодии вырос на 18,7 процента до 61 млрд 235 млн долларов. Соотношение экспорта к импорту составило 66,8 процента.

Главным импортером товаров из Турции в июне стала Германия - 1 млрд 784 млн долларов. Второе место занимают США - 1 млрд 331 млн долларов. Следом идут Великобритания - 1 млрд 65 млн, Италия - 1 млрд 12 млн, и Ирак - 986 млн долларов.

В январе-июне лидером среди импортеров также стала Германия - 10 млрд 707 млн долларов. Второе место заняли США - 7 млрд 387 млн, третье Италия - 6 млрд 163 млн долларов. ​​​​​​​