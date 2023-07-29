Пентагон контактирует с минобороны России по вопросам воздушных операций в Сирии

Соединенные Штаты продолжают поддерживать контакты с Россией для обсуждения операций в воздушном пространстве Сирии.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин, выступая в Брисбене по итогам переговоров в формате "два плюс два" (AUSMIN), в которых также принимали участие госсекретарь США Энтони Блинкен и министры обороны и иностранных дел Австралии Ричард Марлз и Пенни Вонг. Трансляция пресс-конференции велась на сайте Пентагона.

"Мы продолжим взаимодействовать, используя установленные каналы, чтобы сообщать о нашей обеспокоенности, и мы продолжим взаимодействовать с высоким руководством соответствующим образом. Но повторю: мы продолжим проводить операции так, как всегда делали это в воздушном пространстве, и мы будем защищать свои интересы так, как позволяют наши возможности", - сказал Остин.