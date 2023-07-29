Командир авиакрыла ВВС Греции отстранен из-за лесных пожаров

Командир 111-го авиакрыла ВВС Греции освобожден от своих обязанностей до завершения административной проверки обстоятельств и причин пожара и взрывов на складе боеприпасов в районе Карампа префектуры Магнисия, передает Day.Az.

Поскольку в данном подразделении ВВС, как и в каждом авиакрыле, конечная ответственность лежит на командире, было принято решение о его немедленной замене.

В ходе расследования будет установлено, несут ли ответственность другие лица, находящиеся в подчинении Главного штаба ВВС, пишет портал.

Отметим, что ЧП произошло в четверг вечером. В этом районе вторые сутки горел сильный пожар, из-за сильного ветра огонь перекинулся на территорию складов, хотя военный лагерь охраняли пожарные машины.

Ранее мы делились видеокадрами, на которых слышны взрывы от детонации боеприпасов в Греции.

