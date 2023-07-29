Вулкан на Курилах выбросил пепел на высоту 3 км

На вулкане Эбеко на Курилах был зафиксирован пепловый выброс на высоту 3 км над кратером. Об этом сообщает МЧС России по Сахалину в Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Днем 29 июля в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области поступила информация, что на вулкане Эбеко (высота 1 156 м, расположен в 7 км СЗ от г. Северо-Курильск, в северной части хребта Вернадского) произошел пепловый выброс..." - уточнили в оперативном ведомстве.

Высота выброса пепла составила 3 км над кратером.

"Шлейф распространился в северо-западном направлении на расстояние более 5 км", - добавили в экстренной службе.

Как поясняется, в Северо-Курильске пеплопад не наблюдался, также не чувствовался запах сероводорода.

"Угрозы для жизнедеятельности населения нет", - подчеркнули в региональном министерстве.