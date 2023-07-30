https://news.day.az/world/1585155.html Разгромившую пляж в Сочи волну сняли на - ВИДЕО
Разгромившую пляж в Сочи волну сняли на - ВИДЕО
Очевидцы в Сочи сняли на видео штормовую волну, разгромившую пляж "Бархатные сезоны". Кадры опубликованы в Telegram-канале SHOT, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Отмечается, что поток воды смыл, в частности, спасательную стойку, пляжное оборудование и передвижной медицинский пункт.
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