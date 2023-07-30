Разгромившую пляж в Сочи волну сняли на

Очевидцы в Сочи сняли на видео штормовую волну, разгромившую пляж "Бархатные сезоны". Кадры опубликованы в Telegram-канале SHOT, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что поток воды смыл, в частности, спасательную стойку, пляжное оборудование и передвижной медицинский пункт.