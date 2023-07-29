Дедовщина в армянской армии привела к смерти солдата

По делу о гибели армянского военного Мурада Григоряна арестован его сослуживец А.Х.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба Следкома.

Накануне армянский военнослужащий Мурад Григорян с огнестрельным ранением в голову был обнаружен на боевой позиции. Рядом с ним нашли закрепленный за военнослужащим пулемет.

Следствие выяснило, что во время службы на боевой позиции между Григоряном и его сослуживцем, военнослужащим срочной службы А. Х. возникла ссора, во время которой последний выстрелил из закрепленного за ним пулемета.

