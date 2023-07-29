Боррель озвучил позицию ЕС о перевороте в Нигере
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Евросоюз не признает новую власть в Нигере, которая образовалась в результате мятежа.

Как передает Day.Az, об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Евросоюз не признает и не будет признавать власти, образовавшиеся в результате путча в Нигере. Конституционный порядок должен быть восстановлен", - написал он в Twitter. 