https://news.day.az/world/1585208.html Боррель озвучил позицию ЕС о перевороте в Нигере
Боррель озвучил позицию ЕС о перевороте в Нигере
Евросоюз не признает новую власть в Нигере, которая образовалась в результате мятежа.
Как передает Day.Az, об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
"Евросоюз не признает и не будет признавать власти, образовавшиеся в результате путча в Нигере. Конституционный порядок должен быть восстановлен", - написал он в Twitter.
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