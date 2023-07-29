Чистки в китайском минобороны

В отношении нескольких генералов ракетных войск Народно-освободительной армии Китая (НОАК) ведется антикоррупционное расследование.

Как передает Day.Az, об этом пишет газета South China Morning Post со ссылкой на источники.

Как сообщает издание, ссылаясь на два источника, в настоящее время антикоррупционные органы проводят расследование в отношении нынешнего главы ракетных войск НОАК Ли Юйчао, а также его бывшего и нынешнего заместителей.

По сообщению газеты, несмотря на то, что не было никаких официальных заявлений, "считается", что все трое были задержаны.

Один из источников издания на условиях анонимности заявил, что расследование началось вскоре после ухода экс-министра обороны Вэй Фэнхэ в отставку в марте этого года.

