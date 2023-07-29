В Европе раскрыли проблемы с вывозом украинского зерна без зерновой сделки

Польша, Венгрия и Румыния отказались нести расходы за транспортировку украинского зерна по новым маршрутам в одиночку и настаивают на том, что Евросоюз должен пересмотреть планы по вывозу сельскохозяйственных культур в условиях выхода России из зерновой сделки. Об этом пишет Politico, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как отмечает издание, вывоз зерна осложнен дороговизной транспортировки зерна железнодорожным и автомобильным транспортом. Кроме того, требуются инвестиции в инфраструктуру республики: не в последнюю очередь для того, чтобы учесть возросшие объемы перевозок и различия в ширине колеи, используемой на железных дорогах в ЕС и на Украине.

Киев тоже признает проблемы с альтернативами зерновой сделки. Сложности вскрылись и в плане, предложенном Литвой: местные чиновники говорили, что балтийские порты могут служить "надежной альтернативой" для транзита украинской сельхозпродукции, в том числе зерновых. При этом Литва попросила для себя и Украины компенсаций за перевозку.

"Идея замечательная, но кто будет платить за транспортировку?" - возмутился дипломат из одной из восточных стран ЕС. Польша, Венгрия и Румыния, через которые все равно должно проходить зерно, в принципе согласны с предложениями, но также не хотят нести расходы на транспортировку в одиночку.

Москва покинула зерновую сделку 17 июля, обвинив другие стороны в нарушении договора.