Китай захотел провести совместные учения с союзником США

Китай "неофициально" предложил провести совместные учения Филиппинам, которые являются союзником США. Об этом пишет Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Министр обороны Филиппин Ромео Браумер пообещал, что изучит предложение Китая. По его словам, если учения состоятся, то не в Южно-Китайском море, часть которого является спорной территорией между Пекином и Манилой.

Издание пишет, что Китай захотел провести совместные учения на фоне укрепления военного сотрудничества между Филиппинами и США. Ранее президент Фердинанд Маркос-младший расширил доступ американских войск к филиппинским военным объектам.

На протяжении десятилетий Пекин ведет споры с Филиппинами и еще несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона касательно территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море. Острова двух архипелагов - Парасельского и Спратли - по большей части необитаемы, но окружающие их воды богаты рыбой, через них пролегают важные судоходные маршруты, кроме этого, на океанском дне могут находиться месторождения газа и нефти.