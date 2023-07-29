США помогут Австралии наладить производство управляемых ракет для РСЗО

США помогут Австралии наладить производство управляемых ракет для ракетных систем залпового огня к 2025 году. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин на пресс-конференции в Брисбене по итогам встречи с министром обороны Австралии Ричардом Марлзом и главой австралийского МИД Пенни Вонг, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Остин сообщил, что Вашингтон реализует несколько взаимовыгодных инициатив с оборонной промышленностью Австралии, в том числе обязательство помочь этой стране в производстве РСЗО или GMLRS к 2025 году.

По словам шефа Пентагона, Соединенные Штаты также ускорят доступ Австралии к приоритетным боеприпасам посредством упрощенного процесса закупок. Кроме того, американская сторона привлечет австралийских партнеров к обслуживанию, ремонту и капремонту критически важных боеприпасов для армии США.

В свою очередь Ричард Марлз сообщил, что в Канберре рассчитывают на начало производства ракет в течение двух лет.

"Мы рады шагам, которые предпринимаются для создания в нашей стране предприятия по производству управляемого оружия и боеприпасов", - добавил министр обороны Австралии.