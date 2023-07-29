Китай предостерег Японию

Официальный представитель Министерства обороны КНР Тань Кэфэй заявил, что Китай призывает Японию проявлять осторожность в заявлениях и действиях в области военной безопасности, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Он подчеркнул, что Пекин призывает Токио проявлять осторожность в своих заявлениях, а также действиях в области военной безопасности. Кроме этого Кэфэй добавил, что японской стороне следует предпринимать практические действия по возвращению двусторонних отношений в нужное русло.

По его словам, новая версия "Белой книги" Японии придерживается ошибочного восприятия Китая и "намеренно раздувает" китайскую военную угрозу, нагнетает напряженность в регионе, а также является грубым вмешательством во внутренние дела Китая.