https://news.day.az/world/1585295.html Евросоюз оставил Нигер без финансовой помощи
Евросоюз оставил Нигер без финансовой помощи
Евросоюз временно прекратил оказывать финансовую поддержку Нигеру.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на агентство Reuters.
"В дополнение к немедленному прекращению поддержки бюджета все действия по сотрудничеству в области безопасности приостанавливаются на неопределенный срок с немедленным вступлением в силу", - приводит СМИ слова верховного представителя Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля.
По данным издания, США пригрозили Нигеру поступить так же, как и Евросоюз.
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