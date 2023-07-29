https://news.day.az/world/1585303.html На Татарстан обрушился мощный ураган - ВИДЕО
На Татарстан обрушился мощный ураган - ВИДЕО
Непогода бушует в столице Татарстана - Казани. Скорость порывов ветра доходит до 30 м/с в секунду. Шторм сметает на своем пути все плохо закрепленные конструкции.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, местные жители публикуют кадры разрушений в соцсетях. Под натиском стихии ломаются деревья, не выдерживают и линии электропередач - искрами взрываются провода. Летают остановки и мусорные контейнеры. В некоторых местах со зданий срывает крыши.
По прогнозам метеорологов, непогода сохранится в столице Татарстана до утра воскресенья, 30 июля.
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