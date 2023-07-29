В Пакистане ликвидирована преступная группировка

Восемь членов опасной банды были уничтожены и еще трое ранены в результате совместной операции правоохранителей провинций Синд и Пенджаб в сельской зоне района Кандхкот (округ Кашмор, провинция Синд).

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на пакистанское агентство SUCH.

Сообщается, что банда идентифицировала себя как "Группа Андхара". Ее членов разыскивали по делу, в рамках которого фигурировало убийство 12 членов одной семьи в районе Махи Чаук в Пенджабе в 2021 году. Полиция даже назначила награду в 10 млн рупий за поимку преступников.

В полиции проинформировали, что в ходе перестрелки погиб главарь группировки, а также пострадали двое детей, попавших под перекрестный огонь. Пострадавших доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

О судьбе троих раненых преступников не сообщается.