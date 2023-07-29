В Греции эвакуируют жителей четырех сел

На западе Греции, в регионе Элида в субботу вспыхнул лесной пожар, жителям четырех сел приказали эвакуироваться.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на издание Ekathimerini.

Жители четырех сел в регионе Элида на западе Греции получили в субботу сообщение об эвакуации по экстренному номеру 112 из-за лесного пожара, вспыхнувшего в соседней местности ранее днем.

В сообщении жителям сел Палеоварвасайна, Карутес, Стрефи и Смела предлагалось двигаться в сторону Древней Олимпии.

Как сообщалось, за последние 24 часа греческие пожарные боролись с 51 новым лесным пожаром, в результате чего общее количество активных лесных пожаров в стране возросло до 96.