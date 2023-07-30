Тема газового хаба в Турции остается на повестке дня

Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что создание газового хаба на территории Турции продолжает оставаться актуальной темой, передает Day.Az.

"Да, эта идея все еще находится на повестке дня", - подтвердил президент РФ.

Он подчеркнул, что основная идея проекта не заключается в хранении огромных объемов газа, а в создании электронной торговой площадки.

"Важно, чтобы понималось, что это не нефтяное хранилище, а именно место для организации электронных торгов. Объемы газа не будут значительными, а главная цель - облегчить торговлю газом между Россией и Турцией, учитывая транзитные возможности Турции для доставки газа в Европу", - пояснил Путин.

Президент Путин также сообщил, что договорился с президентом Турции Реджепом Эрдоганом о проведении разговора в среду, так как до этого было неудобное время. По соглашению, встреча может состояться в Турции или в России, чтобы обсудить детали и перспективы проекта.