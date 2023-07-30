Пентагон расследует взлом системы связи на 17 объектах ВВС США

Один из инженеров Пентагона взломал систему связи на 17 объектах Военно-воздушных сил (ВВС) США.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Forbes со ссылкой на ордер на обыск в доме подозреваемого.

По информации издания, 48-летний инженер, работавший на базе ВВС США Арнольд в штате Теннесси, "забрал домой правительственные радиотехнологии на $90 тыс. для личного использования.

Как сообщается, во время обыска сотрудники правоохранительных органов обнаружили, что инженер имел "несанкционированный доступ администратора" к технологиям радиосвязи Учебно-тренировочного авиационного командования (AETC), что затронуло 17 объектов американского оборонного ведомства.

По данным Forbes, инженер также мог получить доступ к сообщениям Федерального бюро расследований (ФБР).