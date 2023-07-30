В Нигере сократили продолжительность комендантского часа

Военные власти Нигера, совершившие государственный переворот, сократили на два часа длительность комендантского часа на территории всей страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило News Agency of Nigeria.

Комендантский час теперь действует с полуночи до пяти часов утра, отмечает оно. Ранее он начинался в 22:00 и продолжался до 05:00.

Одновременно военные власти потребовали от сотрудников посольств и миссий Нигера за рубежом воздержаться от критики происходящих в стране событий. "После произошедших 26 июля в нашей стране событий некоторые главы дипломатических представительств и консульских учреждений позволили себе публично или через соцсети делать заявления, в том числе против новых властей, - говорится в заявлении МИД Нигера. - Национальный совет спасения родины призывает членов дипломатических миссий Нигера воздержаться от каких-либо замечаний такого рода и строго выполнять свои служебные обязанности в качестве представителей государства".