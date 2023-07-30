Стрельба на карнавале в Нидерландах

По меньшей мере два человека пострадали в результате стрельбы в городе Роттердам в Нидерландах.

Как передает Day.Az, об этом сообщила полиция на своей странице в Twitter.

По информации правоохранителей, полицейские несколько раз выстрелили в подозреваемого, он также ранен.

Как сообщает агентство Reuters, все пострадавшие, в том числе подозреваемый, были доставлены в больницу, их состояние не уточняется.

По данным агентства, стрельба произошла на карнавале.