https://news.day.az/world/1585316.html Стрельба на карнавале в Нидерландах - есть пострадавшие
Стрельба на карнавале в Нидерландах - есть пострадавшие
По меньшей мере два человека пострадали в результате стрельбы в городе Роттердам в Нидерландах.
Как передает Day.Az, об этом сообщила полиция на своей странице в Twitter.
По информации правоохранителей, полицейские несколько раз выстрелили в подозреваемого, он также ранен.
Как сообщает агентство Reuters, все пострадавшие, в том числе подозреваемый, были доставлены в больницу, их состояние не уточняется.
По данным агентства, стрельба произошла на карнавале.
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