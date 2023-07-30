Трамп назвал нынешнюю политическую систему в США коррумпированной

Бывший президент США республиканец Дональд Трамп считает, что страна останется коррумпированной и навсегда "скатится к бардаку", если он не выиграет выборы в 2024 году.

"Это предвзятая система. И если эта коррумпированная система правосудия в отношении наших людей возобладает, то они полностью захватят страну, навсегда разрушат ваш образ жизни", - сказал он в субботу, выступая перед сторонниками в штате Пенсильвания, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Как только это произойдет, страна скатится к бардаку, и ее будет не вернуть. У нас есть единственная возможность спасти страну. Это 2024 год, - отметил политик. - Они хотят забрать мою свободу, потому что я никогда не позволю забрать вашу свободу".