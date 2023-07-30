https://news.day.az/world/1585318.html Самолет упал в нескольких метрах от оживленного пляжа в США - ВИДЕО
Самолет упал в нескольких метрах от оживленного пляжа в США - ВИДЕО
В Нью-Гэмпшире (США) потерпел крушение легкомоторный самолет.
Произошло это в нескольких метрах от оживленного пляжа на глазах у испуганных отдыхающих, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Как видно из кадров, опубликованных Boston 25, после крушения часть отдыхающих решила не приближаться к судну, а другие, наоборот, отправились к самолету, чтобы помочь пилоту.
Вместе со спасателями пилота удалось спасти. Самолет вытащили на берег.
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