Самолет упал в нескольких метрах от оживленного пляжа в США

В Нью-Гэмпшире (США) потерпел крушение легкомоторный самолет.

Произошло это в нескольких метрах от оживленного пляжа на глазах у испуганных отдыхающих, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Как видно из кадров, опубликованных Boston 25, после крушения часть отдыхающих решила не приближаться к судну, а другие, наоборот, отправились к самолету, чтобы помочь пилоту.

Вместе со спасателями пилота удалось спасти. Самолет вытащили на берег.