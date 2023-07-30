https://news.day.az/world/1585339.html В Стамбуле расстреляли сотрудников магазина, есть жертвы
В Стамбуле расстреляли сотрудников магазина, есть жертвы
В Стамбуле в магазине произошел вооруженный инцидент, в результате которого погибли два человека.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на телеканал NTV, четыре человека открыли огонь из ружья по сотрудникам магазина.
В результате инцидента погибли два человека.
Полиция проводит работу по задержанию нападавших
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