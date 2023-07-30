В Стамбуле в магазине произошел вооруженный инцидент, в результате которого погибли два человека.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на телеканал NTV, четыре человека открыли огонь из ружья по сотрудникам магазина.

В результате инцидента погибли два человека.

Полиция проводит работу по задержанию нападавших