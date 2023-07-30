https://news.day.az/world/1585352.html Пожар в караоке-кафе в Узбекистане, есть жертвы
Пожар в караоке-кафе в Узбекистане, есть жертвы
Шесть человек погибли, еще семь пострадали в результате пожара в караоке-кафе в Ферганской области Узбекистана.
Как передает Day.Az, об этом сообщило министерство по чрехвычайным ситуациям страны.
Согласно информации, пострадавшие доставлены в больницы. Об их состоянии не сообщается.
В связи с пожаром сформирована правительственная комиссия во главе с заместителем премьер-министра Ачилбаем Раматовым.
Комиссия уже выехала в Ферганскую область для расследования происшествия и оказания помощи пострадавшим.
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