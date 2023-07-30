На Казань обрушился мощный ураган

В Казани произошел мощный ураган. Об этом сообщает Telegram-канал "Подъем", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Уточняется, что в городе ветер срывает крыши зданий, переворачивает остановки и рвет провода.

По данным информационного ресурса, в нескольких районах Казани нет электричества, а упавшие деревья повредили автомобили.

12 июля на северо-восток Татарстана обрушился порывистый ветер с ливнем. Стихия повредила несколько домов, были оборваны линии электропередачи, а градом побит урожай.