https://news.day.az/world/1585353.html На Казань обрушился мощный ураган - ВИДЕО
На Казань обрушился мощный ураган - ВИДЕО
В Казани произошел мощный ураган. Об этом сообщает Telegram-канал "Подъем", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Уточняется, что в городе ветер срывает крыши зданий, переворачивает остановки и рвет провода.
По данным информационного ресурса, в нескольких районах Казани нет электричества, а упавшие деревья повредили автомобили.
12 июля на северо-восток Татарстана обрушился порывистый ветер с ливнем. Стихия повредила несколько домов, были оборваны линии электропередачи, а градом побит урожай.
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