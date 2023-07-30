https://news.day.az/world/1585356.html В Канаде разбился самолет, погибли шесть человек
В Канаде разбился самолет, погибли шесть человек
Ночью в горах Канады разбился небольшой самолет.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на телеканал CBC.
В результате инцидента погибли все находившиеся на борту 6 человек.
Отмечается, что самолет вылетел из аэропорта близ города Калгари в пятницу около 21:00 по местному времени (08:00 по бакинскому времени в субботу).
Около 01: 00 по местному времени поступила информация, что самолет исчез с радаров.
По данному факту проводится расследование.
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