В Канаде разбился самолет, погибли шесть человек

Ночью в горах Канады разбился небольшой самолет.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на телеканал CBC.

В результате инцидента погибли все находившиеся на борту 6 человек.

Отмечается, что самолет вылетел из аэропорта близ города Калгари в пятницу около 21:00 по местному времени (08:00 по бакинскому времени в субботу).

Около 01: 00 по местному времени поступила информация, что самолет исчез с радаров.

По данному факту проводится расследование.