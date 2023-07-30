https://news.day.az/world/1585360.html В Турции разбился пассажирский автобус, много погибших и пострадавших - ФОТО - ВИДЕО
В Турции разбился пассажирский автобус, много погибших и пострадавших - ФОТО - ВИДЕО
На месте ДТП с автобусом в Турции работают группы спасателей.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Анадолу", автобус упал примерно с 50-метровой высоты.
ХХХ
В районе Сарыкамыш турецкой провинции Карс сошел с дороги и перевернулся пассажирский автобус.
Как передает Day.Az, информацию об этом распространило TRT Haber.
Сообщается о большом количестве погибших и раненых.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре