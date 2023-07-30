много погибших и пострадавших - ФОТО - ВИДЕО

На месте ДТП с автобусом в Турции работают группы спасателей.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Анадолу", автобус упал примерно с 50-метровой высоты.

ХХХ

В районе Сарыкамыш турецкой провинции Карс сошел с дороги и перевернулся пассажирский автобус.

Как передает Day.Az, информацию об этом распространило TRT Haber.

Сообщается о большом количестве погибших и раненых.