https://news.day.az/world/1585368.html Саудовская Аравия хочет провести мирные переговоры по Украине без России
Саудовская Аравия хочет провести мирные переговоры по Украине без России
Саудовская Аравия намерена провести в августе в Джидде мирные переговоры по Украине.
Об этом пишет The Wall Street Journal, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным издания, на переговоры пригласили представителей около 30 стран, однако в их числе нет России.
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