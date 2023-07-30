Саудовская Аравия хочет провести мирные переговоры по Украине без России

Саудовская Аравия намерена провести в августе в Джидде мирные переговоры по Украине.

Об этом пишет The Wall Street Journal, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, на переговоры пригласили представителей около 30 стран, однако в их числе нет России.