Мощный взрыв в Таиланде, 115 раненых

В Таиланде произошел взрыв на складе пиротехники в городе Сунгайколок. Об этом сообщает Thai PBS, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Власти провинции Наратхиват уточнили, что жертвами инцидента стали девять человек и 115 оказались ранены - 113 были в тяжелом состоянии доставлены в местные медучреждения. По предварительным данным, на складе работал сварщик. Искры от сварочного аппарата попали на фейерверки, что и привело к взрыву.

По информации Thai PBS, ударная волна после взрыва прошлась по рынку, торговому центру и 150 домам, некоторые из которых были полностью разрушены.

Как передает портал, в городе были установлены палатки для оказания первой помощи пострадавшим. Ожидается, что 500-800 человек будут временно проживать в здании спортивного центра подрайона Муно Сунгайколокского района. Людей будут обеспечивать едой и питьевой водой.