В Китае в результате тайфуна эвакуированы более 124 тысяч человек

В результате обрушившегося на Китай тайфуна "Доксури" из провинции Фуцзянь были эвакуированы 124 тысячи человек. Об этом сообщает издание South China Morning Post, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что бедствие затронуло, в общей сложности, более 724 тысяч человек. "Доксури" вызвал сход оползней и затопление. В провинции Наньянь часть жителей оказались заблокированы в домах, которые подтопило.

По данным СМИ, тайфун "Доксури" стал самым сильным, который переживала провинция Фуцзян с 1950 года.