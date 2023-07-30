Южная Корея и ОАЭ обсудили ядерное сотрудничество

Южная Корея и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) провели консультации на высоком уровне и обсудили пути активизации сотрудничества в ядерной сфере, сообщает агентство Yonhap, передает Day.Az со ссылкой на ИА Красная Весна.

Второй заместитель министра иностранных дел Южной Кореи О Ен Чжу встретился с Сухейлем Аль-Мазруи, министром энергетики и промышленности ОАЭ, на 5-й консультации высокого уровня по ядерному сотрудничеству в Сеуле, чтобы обсудить двустороннее сотрудничество в ядерной области, первую такую личную встречу, которая состоится за четыре года.

Обе стороны договорились работать над разработкой "модели сотрудничества" для экспорта ядерных реакторов в третью страну, основанной на успешном строительстве Сеулом четырех ядерных реакторов в Бараке, расположенном в 270 км к западу от Абу-Даби.

Они также договорились искать новые области для сотрудничества, в том числе в секторе малых модульных реакторов.

В 2018 году две страны запустили диалоговый канал высокого уровня по ядерному сотрудничеству, посвященный совместным усилиям по экспорту ядерных реакторов в третью страну, ядерной безопасности и регулированию, а также исследованиям и разработкам.