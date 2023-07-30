Талибы сожгли музыкальные инструменты в Афганистане

Сторонники захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан" конфисковали и сожгли музыкальные инструменты в провинции Герат на западе страны. Об этом сообщила газета Hasht-e Subh со ссылкой на местный филиал министерства повеления благого и запрета предосудительного, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, инструменты были изъяты в различных районах провинции. Местные чиновники предупредили жителей, что слушать и исполнять музыку запрещено, а того, кто не будет соблюдать это правило, ждет серьезное наказание. По мнению талибов, игра на музыкальных инструментах является причиной развращения молодежи и деградации общества. Информации о количестве и разновидностях сожженных инструментов издание не привело.

19 июля агентство Пажвок сообщило, что сторонники "Талибана" конфисковали и сожгли музыкальные инструменты в ряде провинций страны, включая Кабул. Уничтожению подверглись в том числе барабаны и губные гармошки.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной 2021 года о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а 7 сентября огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.

Представители движения ввели "временные" ограничения, в том числе в отношении девочек и женщин, объясняя это необходимостью создать в государстве "соответствующую исламскую среду". Например, женщин-телеведущих обязали носить хиджаб, местным телеканалам рекомендовано воздержаться от демонстрации фильмов с участием женщин, запрещено совместное пребывание женщин и мужчин в парках. В некоторых регионах Афганистана с приходом талибов запретили живую музыку на свадьбах и в кафе.