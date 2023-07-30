Беспилотники повредили здания в "Москва-Сити"

В ночь на воскресенье два беспилотника повредили здания в деловом центре "Москва-Сити". Еще один, как утверждает российское Минобороны, был сбит в Одинцовском районе Подмосковья.

"Сегодня ночью совершена атака украинских беспилотников. Незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях Сити. Жертв и пострадавших нет", - говорилось в сообщении, появившемся в телеграм-канале мэра Москвы Сергея Собянина, , передает Day.Az со ссылкой на ВВС.

В результате 50-этажное здание "IQ-квартал", где располагаются офисы трех российских министерств и жилые апартаменты, было повреждено в районе пятого и шестого этажей.

Телеграм-канал "Осторожно, новости" публиковал видео, на которым видны разлетевшиеся в результате взрыва документы Министерства цифрового развития.

В башне "Око-2" были выбиты стекла с первого по четвертый этажи.

По некоторым данным, в результате атаки пострадали от одного до двух человек, однако официально власти эту информацию не подтверждали.

По данным телеграм-канала Mash, первый из двух беспилотников упал в 3:20. В это же время стали появляться сообщения о работе ПВО в Одинцовском районе Московской области.

Примерно в 4:10 поступила информация о втором взрыве - в бизнес-центре "Око-2".

Согласно заявлению российского Министерства обороны, один БПЛА был уничтожен в воздухе средствами ПВО в Московской области, "еще два беспилотника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпели крушение на территории комплекса нежилых зданий "Москва-Сити".

В связи с происшествием на вылеты и прилеты ненадолго закрывался столичный аэропорт Внуково, в воздушной зоне Москвы и Подмосковья запрещали полеты, писал ТАСС.

Кроме того, в районе "Москвы-Сити", на Тестовской улице, перекрыто движение автомобилей.