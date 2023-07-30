Турецкие военные нейтрализовали 12 террористов на севере Сирии

Вооруженные силы Турции нейтрализовали 12 террористов РПК/YPG на севере Сирии.

Как передает Day.Az, об этом сообщило в воскресенье министерство национальной обороны Турции.

Согласно информации, террористы открыли огонь по зоне антитеррористической операции "Щит Евфрата". В связи с этим ВС Турции провели операцию, в результате чего террористы были нейтрализованы.

Минобороны отмечает, что ВС Турции продолжают решительную борьбу с террористами на севере Сирии.