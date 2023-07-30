Буква X довела Маска до суда

Власти Сан-Франциско заявили, что владелец Twitter Илон Маск нарушил законы США из-за гигантского логотипа X на крыше штаб-квартиры компании в центре города. Об этом сообщает телеканал NBC News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Таким образом Маск проводит ребрендинг социальной сети. Новый логотип заменил легендарную синюю птицу, олицетворявшую слово Twitter, то есть "чирикать".

"Для замены букв или символов на зданиях или установки вывески на крыше требуется разрешение от департамента дизайна и безопасности", - отметил представитель городских властей. Власти начали расследование с целью определить, какое наказание будет назначено компании и ее владельцу.

Полиция Сан-Франциско помешала рабочим снять птицу и логотип с боковой стороны штаб-квартиры Twitter. По их словам, со стороны компании не были приняты все необходимые меры безопасности. В результате гигантский логотип X установили на крыше здания.

Представитель департамента строительной инспекции Сан-Франциско Патрик Ханнан добавил, что любая подобная замена на крыше коммерческих зданий требует особого разрешения.

"Это необходимо для того, чтобы сохранить исторический характер здания и обеспечить безопасное крепление", - заверил он.

Юридически Илон Маск уже переименовал корпоративное название Twitter, теперь это X Corp. Также буква появилась в логотипе соцсети в веб-версии и в приложениях на Android и iOS.