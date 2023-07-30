Экс-посол Армении в России пойдет под суд

Суд в Ереване арестовал дипломата, бывшего посла Армении в России Армена Смбатяна.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в генеральной прокуратуре.

Столичный суд первой инстанции на заседании в воскресенье избрал дипломату арест в качестве меры пресечения сроком на два месяца. Несколькими часами ранее был арестован сын дипломата - главный дирижер Государственного симфонического оркестра Армении Сергей Смбатян.

Отец и сын накануне были задержаны по подозрению в мошенничестве, вследствие которого государству был нанесен имущественный ущерб в размере 966 млн драмов ($2,5млн).

