Природа в Иране разбушевалась

В результате наводнения в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана пострадали по меньшей мере 133 человека.

Как передает Day.Az, об этом сообщают иранские СМИ со сылкой на заявление главы местного филиала Иранского общества Красного Полумесяца.

Наводнение вызвало разлив реки Сарбаз, который, в свою очередь, был спровоцирован началом сезона муссонных дождей 27 июля.

Уровень воды в реке достиг своего максимума с 1985 года. Из-за воздействия природной стихии была повреждена дамба, в результате чего 80 жилых домов оказались затоплены.

Местные власти предупреждают, что есть риск повторного разлива рек.