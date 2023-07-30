В США экстренно отменили запуск космической ракеты

Запуск американской ракеты Electron из Новой Зеландии со спутником дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) Acadia компании Capella Space, планировавшийся в воскресенье, отменен за секунды до старта.

Как передает Day.Az, об этом сообщила компания-разработчик Rocket Lab, Day.Az.

О причинах отмены запуска не сообщается.

В рамках миссии We Love the Nightlife ракету Electron планировалось запустить со стартового комплекса, расположенного на полуострове Махия в Новой Зеландии в 19:00 по местному времени.