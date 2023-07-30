https://news.day.az/world/1585417.html В США экстренно отменили запуск космической ракеты
В США экстренно отменили запуск космической ракеты
Запуск американской ракеты Electron из Новой Зеландии со спутником дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) Acadia компании Capella Space, планировавшийся в воскресенье, отменен за секунды до старта.
Как передает Day.Az, об этом сообщила компания-разработчик Rocket Lab, Day.Az.
О причинах отмены запуска не сообщается.
В рамках миссии We Love the Nightlife ракету Electron планировалось запустить со стартового комплекса, расположенного на полуострове Махия в Новой Зеландии в 19:00 по местному времени.
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