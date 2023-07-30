Си Цзиньпин распорядился ускорить модернизацию китайской армии

Глава Центрального военного совета, председатель КНР Си Цзиньпин в ходе инспекции Западной зоны боевого командования распорядился ускорить процесс модернизации Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом сообщило агентство Xinhua, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Необходимо реализовывать на практике идеи, касающиеся создания сильной армии в новую эпоху, <...> ускорить процесс модернизации вооруженных сил нашей страны", - подчеркнул китайский лидер.

Как он уточнил, соответствующие преобразования должны осуществляться "в соответствии с духом XX съезда партии" (прошел в Пекине в октябре 2022 года). Си Цзиньпин обратил особое внимание на необходимость внедрения современного оборудования для повышения боеспособности НОАК.

По словам председателя КНР, китайские войска должны улучшать свои навыки путем проведения тренировок и учений в условиях реального боя. Он напомнил, что солдаты и офицеры также обязаны уделять большое внимание идеологической и политической подготовке.