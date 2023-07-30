Протестующие подожгли посольство Франции в Нигере

Протестующие в Нигере устроили поджог здания посольства Франции. Об этом в воскресенье, 30 июля, сообщают Yahoo News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным издания, дверь посольства охвачена огнем, силы полиции сдерживают толпу, не давая ворваться внутрь. Участники акции пытались проникнуть на территории французского посольства. Как сообщает ТАСС, в акции протеста участвуют тысячи местных жителей, требующих закрытия иностранных военных баз на территории страны. Участники акции сорвали табличку посольства с ворот здания. Демонстранты заявляют о своей поддержке захвативших 26 июля власть в стране военных.