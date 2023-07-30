Иран намерен с Саудовской Аравией и Кувейтом разрабатывать газовое месторождение Эд-Дурра

Власти Ирана намерены совместно эксплуатировать газовое месторождение Эд-Дурра (иранское название - Араш) в Персидском заливе, на которое также претендуют Саудовская Аравия и Кувейт. Об этом заявил министр нефти исламской республики Джавад Оуджи, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Что касается эксплуатации совместных нефтяных и газовых месторождений, мы всегда шли по пути переговоров и взаимопонимания с нашими соседями, - заявил он иранскому агентству Shana. - Что касается месторождения Араш, Иран хочет комплексной и совместной эксплуатации". При этом, если другие стороны не проявят стремления к сотрудничеству, Тегеран "не потерпит нарушения своих прав", отметил Оуджи.

21 марта 2022 года Кувейт и Саудовская Аравия достигли соглашения о разработке и эксплуатации месторождения Эд-Дурра, расположенного в нейтральной зоне на границе двух государств в Персидском заливе. Ожидается, что добыча составит 28,3 млн куб. м газа, а также 84 тыс. баррелей газового конденсата в сутки. При этом объемы добычи будут разделены поровну между двумя странами в соответствии с установленными морскими границами. Тегеран со своей стороны осудил это соглашение, заявив о своих правах на месторождение.

5 июля 2023 года Эр-Рияд призвал Тегеран начать переговоры по демаркации морской границы в районе спорного газового месторождения. Как заявил 27 июля министр нефти Кувейта Саад Хамад аль-Баррак, страна начнет его разработку до демаркации морской границы с исламской республикой.