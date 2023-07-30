Клиенты стали массово забирать деньги из американских банков

В американских банках наблюдается массовый отток депозитов. За недельный период с 5 по 12 июля клиенты забрали со счетов средства в размере 78 миллиардов долларов США, сообщил The Daily Hodl, опираясь на сведения Системы экономических данных Федеральной резервной системы (FRED), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Такое падение зафиксировали на фоне двухнедельного периода стабильности в банковской системе, обусловленного тем, что крупные банки инвестировали большие средства посредникам, чтобы те привлекали новые депозиты.

При этом акционеров предупредили, что банкам важно не отставать от требований о повышении ставок и не допускать дальнейшего оттока депозитов.