В Британии предрекли тяжелую зиму

Зимой 2023-2024 года Великобританию ждет холодная зима и инфляция на фоне роста тарифов на отопление. Об этом сообщает Express, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, в этой связи премьер-министр Риши Сунак собирается объявить о новых инвестициях в британскую нефтяную, газовую промышленность и возобновляемую энергетику.

Журналисты напомнили, что, по данным МВФ, в Великобритании бюджеты домохозяйств пострадали от роста цен на энергоносители "сильнее, чем в любой стране Западной Европы". Одной из причин этого называется закрытие части газохранилищ в стране в 2017 году.