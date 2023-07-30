Момент взрыва террориста-смертника в Пакистане попал на ВИДЕО

По меньшей мере 35 человек погибли в провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана в результате взрыва, устроенного террористом-смертником на съезде партии "Собрание исламских богословов".

Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал Geo News со ссылкой на экстренные службы и местные власти.

По их данным, также более 200 человек получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы.

В сети распространились кадры момента взрыва.