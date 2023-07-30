https://news.day.az/world/1585450.html Момент взрыва террориста-смертника в Пакистане попал на ВИДЕО
Момент взрыва террориста-смертника в Пакистане попал на ВИДЕО
По меньшей мере 35 человек погибли в провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана в результате взрыва, устроенного террористом-смертником на съезде партии "Собрание исламских богословов".
Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал Geo News со ссылкой на экстренные службы и местные власти.
По их данным, также более 200 человек получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы.
В сети распространились кадры момента взрыва.
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