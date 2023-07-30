https://news.day.az/world/1585453.html Фидан поговорил со шведским коллегой
Фидан поговорил со шведским коллегой
Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Турции Хакана Фидана с министром иностранных дел Швеции Тобиасом Билльстрёмом.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе МИД Турции.
Согласно информации, в ходе телефонного разговора стороны обсудили сожжение Корана в Швеции. Глава МИД Турции подчеркнул недопустимость продолжения подобных действий под прикрытием свободы слова, и отметил, что от шведского правительства ожидаются конкретные шаги по предотвращению данных нападений, вызвавших бурную реакцию в исламском мире.
Стороны также обсудили процесс принятия Швеции в НАТО.
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