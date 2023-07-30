В Ростове упал беспилотник, загорелись дом и машина

В хуторе Дарагановка, который находится под Таганрогом в Ростовской области РФ, упал беспилотный летательный аппарат (БПЛА).

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом сообщает Telegram-канала 112.

По информации канала, после падения беспилотника начался пожар - загорелись дом и машина.

По предварительным данным, в результате инцидента пострадал один человек.

Сейчас там работают экстренные службы.