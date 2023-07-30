https://news.day.az/world/1585467.html В Ростове упал беспилотник, загорелись дом и машина - ВИДЕО
В Ростове упал беспилотник, загорелись дом и машина - ВИДЕО
В хуторе Дарагановка, который находится под Таганрогом в Ростовской области РФ, упал беспилотный летательный аппарат (БПЛА).
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом сообщает Telegram-канала 112.
По информации канала, после падения беспилотника начался пожар - загорелись дом и машина.
По предварительным данным, в результате инцидента пострадал один человек.
Сейчас там работают экстренные службы.
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