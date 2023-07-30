Блинкен оценил угрозу ядерной войны

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что потенциальная угроза от ядерной войны не опаснее проблемы изменения климата.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, журналисты спросили у Блинкена, что, на его взгляд, страшнее - ядерная война или изменение климата.

Американский госсекретарь заявил, что в таких вопросах не может быть иерархии. По его мнению, потенциальный конфликт сейчас централен, он сравнил его с волком у двери, однако вопросы климата представляют "экзистенциальный вызов для всех нас".

"Для нас это (глобальное потепление - прим.) экзистенциальный вызов нашего времени, но это не означает отсутствие других острых вызовов для международного порядка... Мы должны быть многозадачными", - высказался Блинкен.