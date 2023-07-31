Во Флориде в результате стрельбы погибли два человека

По меньшей мере два человека погибли в результате стрельбы в Гейнсвилле (штат Флорида).

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на полицию штата.

По данным правоохранительных органов, инцидент произошел в торговой аллее недалеко от кампуса Университета Флориды. Полицейские, находившиеся поблизости, услышали выстрелы и прибыли на место происшествия.

На текущий момент подозреваемый не задержан, его личность не установлена. По факту произошедшего начато расследование.