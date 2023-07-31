https://news.day.az/world/1585473.html Во Флориде в результате стрельбы погибли два человека
Во Флориде в результате стрельбы погибли два человека
По меньшей мере два человека погибли в результате стрельбы в Гейнсвилле (штат Флорида).
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на полицию штата.
По данным правоохранительных органов, инцидент произошел в торговой аллее недалеко от кампуса Университета Флориды. Полицейские, находившиеся поблизости, услышали выстрелы и прибыли на место происшествия.
На текущий момент подозреваемый не задержан, его личность не установлена. По факту произошедшего начато расследование.
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